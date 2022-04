En la pasada jornada de miércoles se disputó una nueva fecha de los playoffs de la NBA y los Warriors avanzaron a la siguiente ronda luego de vencer a los Nuggets.

Golden State se presentó en el Chase Center con la ventaja en la serie, estando arriba por 3-1 y tenían la primera opción de quedarse con la llave. Celebraron la victoria definitiva frente a los suyos.

El domingo 24 de marzo los de Denver pudieron conseguir una victoria que les permitió alargar la serie y evitar la barrida. Pero anoche los de San Francisco pusieron el broche de oro cerrando con un 4 – 1.

Stephen Curry destacó y lideró a su equipo con 30 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, siendo fundamental para imponerse en el marcador final por 102 – 98.

Durante el desarrollo del partido se vio un juego parejo, incluso los visitantes comenzaron ganando por 8 puntos el último cuarto, pero los de San Francisco se impusieron 32-20 en el parcial para quedarse con la llave.

Stephen Curry drained 5 threes on his way to 30 points to power the @warriors to the Game 5 win to advance to the Western Conference Semifinals!@StephenCurry30: 30 PTS, 5 REB, 5 AST, 2 STL, 5 3PM 💧 pic.twitter.com/TRIzLfUugu

— NBA (@NBA) April 28, 2022