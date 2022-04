Para este miércoles la NBA llega con una nueva cartelera en su programación de los playoffs y se jugarán partidos que podrían ser definitorios. La jornada de martes dejó interesante resultados que le van dando forma a la segunda ronda.

Abriendo la jornada, los Heat se quedaron con la victoria decisiva ante los Hawks. Con un ajustado marcador final, los miamenses triunfaron por 4 – 1 en la serie y dan un paso en esta cerrera por el anillo. Ahora deberán esperar a su rival que saldrá de entre los 76ers y los Raptors.

Más tarde, el FedEx Forum fue el escenario de un gran enfrentamiento entre los Grizzlies y los Timberwolves. Como locales, los de Memphis se pusieron por delante con un 3 – 2. Ja Morant lideró la noche en anotaciones con 30 puntos y destacó en momentos claves.

El último de los duelos terminó con una victoria para los Suns sobre los Pelicans. Los de Phoenix pudieron desmarcarse en una llave pareja y de momento están arriba por 3 – 2. Mikal Bridges fue el máximo anotador con 31 unidades.

Resultados:

Mikal Bridges displayed his elite two-way skill to lead the @Suns to the Game 5 victory, setting playoff career-highs in points and blocks! @mikal_bridges : 31 PTS, 5 REB, 4 BLK, 4/4 3PM

Para este miércoles 27 de abril la NBA contempla dos partidos en cartelera que mantendrán en alto la emoción de los playoffs. A pesar de ser pocos juegos, el buen básquetbol está garantizado.

El primer enfrentamiento será entre los Bucks y los Bulls en el Fiserv Forum. Los de Milwaukee tienen la primera opción para avanzar a la siguiente ronda estando arriba por 3 – 1 y con la posibilidad de definir ante su público.

Los duelos entre los Warriors y los Nuggets tienen la serie 3 – 1 a favor de los de San Francisco y hoy jugarán en casa con posibilidades de dar el siguiente paso.

Horarios:

The Bucks and Warriors look to advance to the Conference Semis as the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT 🔥 pic.twitter.com/DSCadL4KJr

— NBA (@NBA) April 27, 2022