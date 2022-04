La jornada de miércoles se vivió una nueva fecha de los playoffs de la NBA y los Bucks triunfaron en el quinto juego ante los Bulls y avanzaron a la siguiente ronda.

El equipo de Milwaukee se presentaba con la serie a favor en 3 – 1 y contaba con la primera opción para quedarse con la llave. Disputaron el duelo decisivo en el Fiserv Forum, frente a su público.

Los de Chicago obtuvieron una victoria en el segundo juego que también se disputó en Wisconsin, obligando a alargar la serie. Sin embargo, no pudieron repetir los resultados en el United Center dejando pasar una oportunidad de estirar aún más.

Bajo este escenario, los dirigidos por Mike Budenholzer no desaprovecharon la posibilidad de coronar en casa. Cerraron la serie con un 4 -1.

El marcador final del último juego fue 116 – 100, con Milwaukee dominando todo el partido y siendo superados únicamente en el último cuarto cuando ya estaba todo definido y tenían un buen colchón.

Giannis Antetokounmpo fue el máximo anotador de la noche con 33 puntos y aportó con 3 asistencias y 9 rebotes. El griego nuevamente fue fundamental para una victoria del equipo.

💪 @Giannis_An34 powered the @Bucks to the Game 5 victory scoring 33 points while shooting 73% from the field!

BUCKS vs. CELTICS GAME 1: Sun. 1pm/et on ABC pic.twitter.com/M7PCU3Wkpl

— NBA (@NBA) April 28, 2022