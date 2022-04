La NBA continúa con el desarrollo de los playoffs de esta temporada 2021-22 y para este martes nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. Tras la jornada de lunes, se registraron importantes resultados y se definió la primera llave.

Abriendo la fecha pasada, los Nets recibieron a los Celtics en el cuarto juego y tenían la necesidad de ganar para seguir en carrera. A pesar de los esfuerzos y los 39 puntos de Kevin Durant, los de Brooklyn cayeron en casa y quedaron eliminados por 0 – 4. Los de Boston se clasificaron a la siguiente ronda con una barrida sólida y están a la espera del ganador entre los Bulls y los Bucks.

Más tarde, los 76ers cayeron ante la visita de los Raptors. La franquicia de Filadelfia por un momento estuvo 3 – 0 arriba y hoy la serie está 3 – 2, con una notable alza de los canadienses. Pascal Siakam fue el máximo anotador de la noche con 23 puntos y le dio la victoria a los suyos.

El último de los duelos terminó con una victoria para los Mavericks ante los Jazz. Jugando en casa, los de Dallas pusieron el 3 – 2 a su favor. Luka Doncic destacó con 33 puntos y lideró a los ‘Mavs’ en un nuevo triunfo de cara a los juegos de visitante.

Resultados:

Luka had the Magic on display in the @dallasmavs ' Game 5 victory to take a 3-2 series lead!

Para este martes 26 de abril la NBA llega con una nueva cartelera de tres partidos en el desarrollo de unos cada vez más intensos playoffs 2021-22.

Abriendo la jornada, los Heat recibirán a los Hawks en el quinto juego. Los miamenses se presentan arriba en la serie por 3 -1 y esperan sumar la victoria definitiva en casa.

Más tarde, el FedEx Forum albergará el cruce entre los Grizzlies y los Timberwolves. La llave está igualada 2 – 2 y los de Memphis tendrán la posibilidad de ponerse por delante como locales.

El último de los duelos será entre los Suns y los Pelicans. Esta serie, que parecía sin complicaciones para los de Phoenix, está 2 – 2 con una gran sorpresa de Nueva Orleans. Ahora, los Soles tendrán la opción de pasar arriba como dueños de casa.

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT & NBA TV!

▪️ Heat can advance with a W, Hawks look to stay alive

▪️ Grizzlies & Timberwolves each eye 3-2 lead as series shifts back to Memphis

▪️ Pelicans seek 2nd win in a row, Suns look to go up 3-2 at home pic.twitter.com/lUR0ibMAwh

— NBA (@NBA) April 26, 2022