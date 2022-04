Durante las últimas horas se dio a conocer la elección del jugador con Mayor Progreso en esta temporada 2021-22 de la NBA y el ganador fue Ja Morant.

El armador de los Memphis Grizzlies tuvo una destaca fase regular, siendo una figura clave en su equipo. A sus 22 años, resultó ser una pieza fundamental para la campaña de la franquicia que terminó en la segunda posición de la Conferencia Oeste.

Jugó 57 partidos con un promedio de 33.1 minutos en cancha. entre sus números destacan los 27,4 puntos, 6,7 asistencias y 5,7 rebotes por juego. Tuvo un 49.3% en tiros de campo, 34.4 en triples y efectividad del 76.1% en tiros libres.

Para la temporada regular 2020-21 disputó 63 encuentros con 32.6 minutos en el terreno. Los número fueron más bajo y terminó con 19,1 puntos, 7,4 asistencias y 4 rebotes.

Con un evidente progreso, el joven de Carolina del Sur era un fuerte candidato para los premios que se entregan cada año. El pronóstico se confirmó y se quedó con el reconocimiento al jugador más mejorado en la NBA.

Superó a Darius Garland (Cleveland Cavaliers) y Dejounte Murray (San Antonio Spurs), pero sorprendió al entregarle su premio a un compañero de los Grizzlies.

Luego de que se confirmara a Ja Morant como el jugador de Mayor Progreso y se le entregara su premio, el joven decidió regalar su galardón.

Según reconoció el armador, Desmond Bane merecía ser el verdadero ganador de la competencia individual. Si bien hay división ante esa postura, hay coincidencia en que pudo haber estado entre los finalistas.

Respecto a los números del escolta de 23 años, se logra aprecias una clara mejora, llegando incluso a doblar sus estadísticas entre la temporada pasada y la recién concluida.

En 2020-21 cerró con 9,2 puntos, 3,1 rebotes y 1,7 asistencias. En tanto, para este 2021-22 concluyó en 18,2 puntos, 4,4 rebotes y 2,7 asistencias.

Ja le dejó el premio a Bane en su casa y posteriormente le notificó por redes sociales. “He dejado tu premio en la cocina. Te lo mereces“, escribió en Instagram.

Posteriormente, Desmond Bane utilizó su cuenta de Twitter para mostrar el momento en que llegó a su hogar y se encontró con la sorpresa. “Solo para mostrarles qué tipo de compañero de equipo es”, comentó junto a un video.

Just to show y’all what type of teammate JA is ‼️ My Dawggg fasho 🤝 @JaMorant pic.twitter.com/fTCKD2BDku

— Desmond Bane (@DBane0625) April 26, 2022