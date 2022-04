Tras el término de la temporada regular 2021-22 de la NBA, comienza a definirse la carrera por el MVP, que hoy cuenta con los tres finalistas.

El griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers) son los jugadores que pueden quedarse con el premio.

Una de las características que comparten los tres y llama la atención es que son basquetbolistas internacionales, es decir, ninguno de Norteamérica.

Se trata de nombres importantes en los últimos años, acostumbrado a disputar este tipo de reconocimientos personales. Jokic es el vigente MVP de temporada regular, Embiid estuvo en la disputa del año pasado y Antetokounmpo fue el MVP de las finales de la temporada anterior.

Según los comentarios y las apuestas y las propias votaciones, el pívot de los Nuggets corre con ventaja para triunfar nuevamente y coronarse por segunda vez consecutiva.

Respecto a los rendimientos, la estrella de los 76ers lideró en anotaciones este año con 30,6 puntos por partido, por delante de Antetokounmpo (29,9). Por su parte, el serbio quedó en sexto lugar con 27,1.

Otros premio de temporada

Además de conocerse los tres finalistas para el MVP, la NBA también dio a conocer otras categorías de reconocimiento por la temporada regular.

Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons) y Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) son los finalistas a Rookie del Año.

Mikal Bridges (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz) y Marcus Smart (Boston Celtics) son candidatos al Mejor Defensor del Año.

Tyler Herro (Miami Heat), Cam Johnson (Phoenix Suns) y Kevin Love (Cleveland Cavaliers) disputan la final para alzarse como el Mejor ‘Sexto Hombre’.

Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Ja Morant (Memphis Grizzlies) y Dejounte Murray (San Antonio Spurs) están en la final para ser reconocidos por el premio al Mayor Progreso.

Los estrategas también son reconocidos por su trabajo en la temporada, con Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Erik Spoelstra (Miami Heat) y Monty Williams (Phoenix Suns) como candidatos al Mejor Entrenador.