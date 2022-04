La NBA continúa con con la primera ronda de los apasionantes playoffs y para este lunes llega con una cartelera de nuevos partidos. Tras la jornada dominical, se registraron resultados que mantienen en alto la emoción de la postemporada.

El primer enfrentamiento terminó con una victoria para los Bucks ante los Bulls. Los de Milwaukee fueron superiores en todos los aspectos y, con Giannis Antetokounmpo anotando 32 puntos, pusieron la serie 3 – 1 a su favor de cara a un partido clave como local.

Más tarde, los Nuggets dejaron todo en la cancha para conseguir una victoria ante los Warriors que los mantuviera en carrera. El equipo de Denver evitó la caída y alargó la llave con un 1 – 3 en contra. Nikola Jokic fue el máximo anotador con 37 unidades y lideró a los suyos.

Los Hawks no pudieron quedarse con otro triunfo jugando en casa ante los Heat y pasaron a estar 1 – 3 por debajo en la serie. Jimmy Butler fue nuevamente la figura miamense, aportando con 36 puntos para asegurar el partido.

Cerrando la jornada, en el último de los duelos, los Pelicans demostraron un gran nivel y dieron otro golpe que tomó por sorpresa, ganándole a los Suns. Con este resultado el global está igualado 2 – 2 y la llave será más extensa de lo que se esperaba. Brandon Ingram fue el máximo anotador con 30 puntos.

Nikola Jokic had it rolling from tip-off, scoring 18 of the @nuggets first 23 points on his way to 37 points, 8 boards, and 6 assists to force Game 5!

Game 5: GSW vs DEN, Wed. 10pm/et on TNT pic.twitter.com/ACg4mKCwkY

— NBA (@NBA) April 25, 2022