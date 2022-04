Los Celtics vencieron en el cuarto juego a los Nets y se convirtieron en los primeros clasificados a la segunda ronda de los playoffs de la National Basketball Association.

Tras la jornada de día lunes, el equipo de Brooklyn cayó en calidad de local ante un equipo de Boston que se presentaba con la primera opción de quedarse con la ronda.

El primer duelo entre ambas franquicias se disputó el 17 de abril y terminó con un 115 – 114 a favor de los Celtics, mientras que en el segundo juego fue un 114 – 107. Para los partidos de visita, los ‘Celtas’ se impusieron por 103 – 109 y anoche cerraron la serie en 4-0 con un marcador final de 112 – 116.

La franquicia de Boston dominó durante todo el partido y solamente se vio superado en el último cuarto, pero no tuvo gran impacto en el resultado.

Jason Tatum lideró a los suyos con 29 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes ganados. Los dirigidos por Ime Udoka demostraron un gran juego colectivo que se potenciaba con las individuales destacadas.

Jayson Tatum led the @celtics to the Game 4 victory, dropping 29 points to help them advance to the Eastern Conference Semifinals! @jaytatum0: 29 PTS, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/NfLTO369s9

— NBA (@NBA) April 26, 2022