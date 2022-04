La fase de playoffs en la NBA no se detiene y la primera ronda está cada vez más emocionante, con nuevos partidos que mantendrán encendido este domingo. Tras los resultados del día sábado algunas llaves se alargan y otras parecen estar a un paso de definirse.

El primer enfrentamiento de ayer terminó con una victoria para los Raptors ante los 76ers. El equipo canadiense aprovechó la localía para seguir con vida y lograron un 1 – 3 que esperan dar vuelta contra todo pronóstico. Pascal Siakam lideró a los suyos con 34 puntos y fue clave para la hazaña.

Los Jazz hicieron lo propio ante los Mavericks e igualaron la serie 2 – 2. A pesar de Luka Doncic fue el máximo anotador del compromiso con 30 puntos, no fue suficiente para que los de Dallas sacaran mayor ventaja.

Uno de los duelos más atractivos en la previa no decepcionó en cancha y los Nets cayeron como locales ante los Celtics. Con este resultado la llave quedó 0 – 3 a favor de Boston. Jayson Tatum destacó con 39 unidades y lideró a los suyos en la victoria.

Cerrando la noche, los Timberwolves ganaron en el Target Center ante los Grizzlies. Por el momento se registra un empate de 2 – 2 en el global. Desmond Bane lideró el partido en anotaciones con 34 puntos aunque no bastó para ponerse arriba en el marcador. Para los ‘Lobos’ Karl-Anthony Towns lideró con 33 unidades.

🌶️ 34 points for Pascal Siakam 🌶️ New playoff-career high @pskills43 and the @Raptors force Game 5! pic.twitter.com/xZDQNybqul

Para este domingo 24 de abril la NBA contempla en su cartelera de playoffs cuatro partidos que mantendrán la emoción de la postemporada en su primera fase.

Abriendo la jornada los Bulls recibirán a los Bucks. Los Toros van abajo en la serie por 1 – 2 y esperan igualar las cosas en casa. Pero los actuales campeones quieren ampliar su ventaja para llegar con la primera opción de vuelta a los cruces en Milwaukee.

En Colorado, los Nuggets se medirán ante los Warriors con la esperanza de seguir con vida. La franquicia de Denver está 0 – 3 perdiendo y podrían quedar fuera con un negativo global. Los del ‘Estado Dorado’ tendrán el interesante y atractivo desafío de triunfar con una llave limpia a su favor.

Los Hawks buscarán repetir la historia del último partido jugado ante los Heat que dejó un 1 – 2 en global. Los de Atlanta quieren emparejar la situación en casa y estirar el desarrollo de la ronda.

Más tarde, el último de los partidos será entre los Pelicans y los Suns. Por el momento los de Phoenix están arriba con un 1 – 2, pero los de Nueva Orleans quieren volver a dar un golpe sorpresa con el que esperan igualar la serie y mantener la ilusión contra los líderes de la Conferencia Oeste.

Horarios:

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue on ABC & TNT!

▪️ The defending champs seek a 3-1 lead

▪️ The Warriors can advance with a win

▪️ The Hawks look to even the series after Trae's game-winner in Game 3

▪️ The Pelicans look to even the series at home pic.twitter.com/pXoUJ8Ra8v

— NBA (@NBA) April 24, 2022