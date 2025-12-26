;

La estrategia de Hacienda ante el “amarre” de funcionarios: Convoca a la oposición para suavizar el debate antes del ingreso de la ley

Nicolás Grau encabezará la cita con asesores y jefes de bancada para explicar las normas que restringen los despidos de trabajadores a contrata, punto crítico para Chile Vamos y Republicanos.

Mario Vergara

En un intento por anticipar los conflictos y asegurar una tramitación fluida, el Ministerio de Hacienda ha convocado a una reunión clave con los asesores de los parlamentarios de oposición. El objetivo es presentar los detalles del proyecto de ley de reajuste del sector público, con especial énfasis en la controvertida norma que busca restringir los despidos de funcionarios a contrata, calificada por los críticos como una “ley de amarre”.

La cita, que se realizará de manera telemática este lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas, estará encabezada por el ministro Nicolás Grau. Según la invitación cursada, se busca exponer el sentido de las normas sin mostrar aún la redacción específica del articulado, con el fin de “evitar sorpresas” antes de que el proyecto ingrese formalmente al Congreso el próximo 5 de enero, señala La Tercera.

La polémica del “Amarre”

El principal foco de tensión radica en las disposiciones acordadas entre el Gobierno y la mesa del sector público. La normativa propuesta establece que la no renovación de trabajadores a contrata en ministerios, servicios y municipalidades deberá realizarse únicamente mediante un “acto administrativo fundado”, sustentado en hechos objetivos y acreditables. Ya no bastará la referencia formal a “necesidades del servicio”, lo que en la práctica eleva el estándar para desvincular personal ad portas de un cambio de administración.

Además, se contempla que los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán reclamar ante la Contraloría si consideran que su no renovación adolece de vicios de legalidad.

Reacción de la Oposición

Desde los partidos de oposición, que van desde el Partido Republicano hasta Renovación Nacional (RN), confirmaron la asistencia de sus asesores técnicos a la reunión del lunes.

  • Frank Sauerbaum (RN): Cuestionó el financiamiento del proyecto, señalando una discrepancia importante: “El gobierno solamente provisionó US600millones,encambio,(elreajuste)tieneuncostodeUS1.500 millones”.
  • Felipe Donoso (UDI): Confirmó su participación directa, aunque advirtió que al ser una reunión informativa “no es posible generar una opinión acabada sobre todos los puntos” hasta ver el texto final.
  • Agustín Romero (Republicanos): Enfatizó que enviarán a un asesor para “tomar nota” y velar por el buen uso de los recursos públicos, evitando sorpresas en la tramitación.

Dependiendo de los avances y la información entregada este lunes, los parlamentarios de oposición evaluarán si asisten a una segunda reunión programada para el martes.

