Los playoffs de la NBA siguen en desarrollo y para este viernes hay nuevos partidos en cartelera para mantener en alto la competencia. Tras los jornada de día jueves, hay resultados a revisar que son importantes en la definición de algunas llaves.

En Minnesota, los Timberwolves cayeron ante los Grizzlies y quedaron abajo en la serie por 2-1. Durante el desarrollo del juego los locales estuvieron por 26 puntos arriba, sin embargo, los de Memphis dieron vuelta la situación para quedarse con la victoria fuera de casa.

Los Jazz recibieron a los Mavericks en otra llave que se mantenía igualada. Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 32 puntos, pero no sirvió para la victoria de su equipo. En definitiva, la franquicia de Dallas se quedó con la victoria y pasan a estar 2-1 arriba.

Cerrando la jornada, los Nuggets cayeron nuevamente ante los Warriors jugando como locales. Nikola Jokic lideró en anotaciones con 37 puntos, pero no fue suficiente para evitar la caída. El equipo de San Francisco gana 3-0 en la serie al mejor de siete juegos, por lo que tendrán la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda si se imponen en el próximo partido.

Resultados:

MAVS vs. JAZZ Game 4: Sat. 4:30pm/et on TNT pic.twitter.com/Ogps9mPOZM

41 PTS in Game 2 ✅ 31 PTS in Game 3 ✅ Mavs 2-1 series lead ✅ @jalenbrunson1 BALLED OUT to power the @dallasmavs to the Game 3 win!

Para este viernes 22 de abril la programación de la NBA contempla tres partidos en el desarrollo de la primera ronda de los playoffs 2021-22.

El primer juego de la fecha será entre los Hawks y los Heat. Los miamenses se quedaron con las dos victorias en casa y ahora quieren dar un paso importante como visitantes. Pero los de Atlanta no pondrán las cosas fáciles y buscarán mejorar en el State Farm Arena.

Illinois albergará un nuevo cruce entre los Bulls y los Bucks. El último enfrentamiento los de Chicago emparejaron la serie a 1-1 y se prevén duelos muy atractivos por delante. No cabe duda que los de Milwaukee podrían conseguir un triunfo como forasteros, pero los Toros querrán repetir la solidez demostrada anteriormente.

Los Pelicans recibirán a los Suns en el último de los duelos de esta noche. El pasado martes los de Nueva Orleans dieron la sorpresa y triunfaron en el Footprint Center poniendo el 1-1. Ahora, los de Phoenix deberán demostrar su favoritismo para ganar fuera de casa.

Horarios:

🔥 45 for Jimmy Butler in G2

🔥 41 for DeMar DeRozan in G2

🔥 37, 11 & 9 for Brandon Ingram in G2

Stars look to follow up BIG Game 2 performances in a trio of Game 3s tonight on ESPN and ABC! pic.twitter.com/msstRBy6A1

— NBA (@NBA) April 22, 2022