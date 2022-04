La National Basketball Association continúa con el desarrollo de sus playoffs, donde se demuestra un gran nivel de básquetbol, como el que exhibió Jimmy Butler en el segundo juego de los Heat.

El equipo de Miami recibió a los Hawks en la pasada jornada de martes, correspondiente al segundo partido de la primera llave en la postemporada de NBA.

En el primer cruce del pasado domingo ganaron por 115 – 91 y Butler aportó con 21 puntos. Ayer, los miamenses cerraban sus dos primeros juegos como locales y llegaban con la ventaja mínima.

Los Heat son los favoritos de este emparejamiento y lo volvieron a demostrar, triunfando por 113 – 109. Pero esta vez Jimmy fue mucho más determinante.

El alero convirtió 45 puntos, ganó 5 rebotes y dio 5 asistencias en 39 minutos de juego. Su gran nivel fue clave para la victoria de Miami y poner la serie 2-0, demostrando por qué terminaron líderes de la Conferencia Este en la temporada regular NBA.

Con más detalles, el texano de 32 años cerró su partido con 15-25 de campo, 4-7 desde el arco y un sólido 11-12 desde la línea de los libres.

