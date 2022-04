Este martes se vivirá una nueva jornada de los playoffs NBA 2021-22, con atractivos partidos que mantendrán en alto la emoción de la postemporada. Tras la jornada de lunes, hay resultados por revisar que marcaron los dos primeros juegos de algunas llaves.

En el Wells Fargo Center los 76ers se impusieron ante los Raptors y consiguieron poner la serie 2-0 a su favor antes de partir con los próximos duelos como visitantes. Joel Embiid fue el máximo anotador de la noche con 31 puntos, siendo importante para la victoria de su equipo.

Los Mavericks consiguieron una victoria como locales y pudieron igualar el panorama ante los Jazz. Jalen Brunson destacó con 41 puntos y fue clave para que la serie quedara 1-1. A pesar de los esfuerzos de Donovan Mitchell (34pts), los de Utah no consiguieron el segundo triunfo.

El último de los duelos fue entre los Warriors y los Nuggets. En un juego bastante intenso, los del Estado Dorado se impusieron por una diferencia clara y consiguieron poner un 2-0 a favor. Stephen Curry lideró en anotaciones con 34 puntos.

Jalen Brunson ERUPTED for 41 points to even up the series for the @dallasmavs ! #MFFL @jalenbrunson1 : 41 PTS, 8 REB, 5 AST, 2 STL, 6 3PM

Para este martes 19 de abril los playoffs de la NBA tienen en cartelera tres partidos de alta intensidad, con los equipos buscando afirmarse en esta primera ronda.

El FTX Arena albergará el segundo juego entre los Heat y los Hawks. En el primer cruce los de Miami se quedaron con la victoria y quieren repetir como locales para llegar con un 2-0 a jugar a Atlanta.

Los Grizzlies recibirán a los Timberwolves, buscando recuperarse de la primera derrota en casa. Antes de partir a Minnesota por los próximos duelos, los ‘Osos’ quieren igualar la serie que hoy está 0-1 en contra.

Cerrando la fecha, los Suns se medirán ante los Pelicans. Con la serie a favor, los de Phoenix esperan sumar otra victoria para ir con un cómodo 2-0 a Nueva Orleans.

Horarios:.

#NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT and NBA TV!

▪️ Heat look to go up 2-0 while Hawks look to even series 1-1

▪️ Ant Edwards follows up 36-point Game 1

▪️ CP3 (30 PTS, 10 AST in Game 1), Suns seek 2-0 lead pic.twitter.com/CRKWnxlipp

— NBA (@NBA) April 19, 2022