Durante esta semana se llevan a cabo las definiciones de los premios personales de la NBA y Marcus Smart fue elegido como el Mejor Defensor del Año.

La temporada regular 2021-22 tuvo varios atractivos, con sorpresas positivas y otras decepciones, tanto a nivel individual como colectivo.

Los malos rendimientos tienen consecuencias que son evidentes partido a partido. Pero un alto nivel es valorado fecha a fecha y también merece un reconocimiento especial al mejor.

En este escenario hay un aspecto del juego que siempre resulta ser atractivo y fundamental para un equipo, el lado defensivo. Entre todas las franquicias se desarrollan diferentes técnicas y planteamientos, pero siempre destaca un jugador por sobre el resto.

Para esta temporada los finalistas para ser elegidos como el mejor defensa del año eran Mikal Bridges (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz) y Marcus Smart (Boston Celtics).

Fue Smart, el base/escolta de los Celtics quien finalmente se quedó con el premio. Con una temporada destacada, el texano de 28 años recibió su reconocimiento por parte de la liga.

Con este logro, se convirtió en el primer base con este premio desde Gary Payton, quien lo consiguió en 1996. Fue el propio Payton quien viajó hasta Boston para darle la noticia a Marcus.

El N°36 de los Celtics cerró su temporada regular con las siguientes estadísticas: 71 partidos jugados promediando 32.3 minutos, 12.1 puntos, 3.8 rebotes, 0.3 bloqueos y 1.7 robos.

Con estos números Marcus Smart se convirtió en el Mejor Defensor del Año en la temporada regular 2021-22 de la NBA. “Definitivamente se trata de algo mental. Tienes que creer en ti mismo”, comentó el jugador.

After Marcus Smart tweeted only guards with the initials GP could win #KiaDPOY, Gary Payton showed up in person to present him with the award 🙌#NBAAwards pic.twitter.com/mafUsQOHNF

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 18, 2022