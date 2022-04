La NBA comienza una nueva semana y para este lunes nos ofrece nuevos partidos de la primera ronda de playoffs. Tras los resultados de día domingo, ya se dieron los primeros golpes por parte de algunas franquicias.

En Miami los Heat se impusieron ante los Hawks. Los dueños de casa cumplieron con las expectativas y ponen la serie 1-0 a favor. El mayor anotador de la noche fue Duncan Robinson, aportando con 27 puntos.

Uno de los duelos más atractivos, así quedó demostrado en cancha, era el de los Celtics contra los Nets. La franquicia de Boston aprovechó la localía para dar el primer golpe. Los de Brooklyn contaron con una gran actuación de Kyrie Irving, quien fue el máximo anotador con 39 puntos, pero no bastó para darle el triunfo a su equipo.

Los Bucks también ganaron en casa jugando contra los Bulls. Giannis Antetokounmpo lideró a los suyos con 27 puntos, ayudando para que los defensores del título se pongan 1-0.

Cerrando la jornada, los Suns triunfaron ante los Pelicans. La solidez del equipo de Phoenix contó con un gran nivel de Chris Paul, siendo el máximo anotador con 30 puntos para dar el primer paso en la serie.

Giannis led all scorers in Game 1 with 27 points to power the defending champs to the W! #FearTheDeer@Giannis_An34: 27 PTS, 16 REB, 2 BLK

BULLS vs. BUCKS Game 2: 9:30pm/et Wednesday on TNT pic.twitter.com/8jeuXYG24J

— NBA (@NBA) April 18, 2022