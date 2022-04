La NBA comenzó con los playoffs de esta temporada 2021-22 y para este domingo nos ofrece atractivos partidos. Tras la jornada de sábado, hay interesantes resultados por revisar.

En el American Airlines Center los Mavericks cayeron como locales ante los Jazz. Donovan Mitchell aportó con 32 puntos para que la franquicia de Utah diera el primer golpe y se pusiera por delante en la serie.

Más tarde, los Grizzlies tampoco ganaron en casa y fueron superados por los Timberwolves. A pesar del esfuerzo de los ‘Osos’ con Ja Morant anotando 32 puntos, los de Minnesota se quedaron con la victoria dando el primer golpe. Anthony Edwards destacó con 36 puntos para los visitantes.

Los 76ers aseguraron el primer juego en casa y derrotaron a los Raptors. Con 38 puntos de Tyrese Maxey, los de Filadelfia triunfaron categóricamente y comienzan ganando la serie.

En Chase Center los Warriors pudieron imponerse ante los Nuggets sin complicaciones luego de un comienzo bastante igualado. Jordan Poole lideró en anotación con 30 unidades para llevar a su equipo a la victoria.

