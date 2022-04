¡Comienzan los playoffs de la NBA! Estos son los partidos para este sábado 16 de abril

Esta tarde de sábado comienzan los tan ansiados partidos de playoffs de la NBA, con 16 equipos que buscarán coronarse campeones de esta edición 2021-22.

Luego de que el torneo play-in definiera los cuatro cupos restante para la postemporada, el camino a las finales ya está completo. Tanto la Conferencia Este como la Oeste tienen sus candidatos.

Hoy son cuatro los duelos que marcarán el inicio de la primera ronda, el primer partido de la serie. Se dará el salto inicial a una nueva carrera por el anillo de campeón.

En Texas, los Mavericks (4) recibirán a los Jazz (5) iniciando el cuadro oeste. Aunque los de Dallas lleguen de una posición más arriba en la tabla de temporada regular, no hay un favoritismo mayo y los de Utah tienen mucho por dar.

Más tarde, en el FedExForum los Grizzlies (2) se medirán ante los Timberwolves, quienes obtuvieron su pase del play-in tras vencer a los Clippers en primera ronda. En este caso hay mayor posibilidad de la franquicia de Memphis, aunque una serie siempre puede traer sorpresas.

Para la Conferencia Este, Filadelfia albergará el atractivo cruce entre los 76ers (4) y los Raptors (5). Si bien hay paridad en las posiciones de clasificación, los locales llegan con mejor opción, al menos de dar el primer golpe en casa.

El último de los duelos será de la parte oeste, entre los Warriors (2) y los Nuggets (6). El equipo de San Francisco tiene preferencia, aunque los de Denver han demostrado que pueden luchar de igual a igual con los grandes.

Con estos partidos de sábado se marca el comienzo de una nueva versión de los playoffs, esta vez en la edición 2021-22 de la NBA que nos regalará buen básquetbol.

