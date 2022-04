NBA: Los Hawks y los Pelicans son los últimos clasificados del play-in

Durante la jornada de viernes se disputaron los duelos de la ronda final del play-in NBA que definieron los últimos clasificados para los playoffs.

En el Rocket Mortgage FieldHouse los Hawks se quedaron con la victoria ante los Cavaliers. El juego fue bastante igualado y en el último cuarto los de Atlanta lograron volcar el marcador a su favor y terminar con un 101 – 107.

Trae Young fue el líder de su equipo, encabezando la remontada y demostrando un gran nivel de juego en la segunda mitad que en definitiva les dio el pase a la postemporada. Anotó 38 puntos.

Ahora, los Hawks preparan su cruce contra los Miami Heat, los clasificados en primer lugar de la Conferencia Este en la temporada regular.

Más tarde, en el Crypto.com Arena también cayeron los locales, con los Clippers sucumbiendo en los últimos minutos ante los Pelicans.

La franquicia de Nueva Orleans contó con un buen nivel de Brandon Ingram, quien aportó con 30 puntos y demostró intensidad desde el comienzo.

Al cerrar el marcador final con un 101 – 105, los Pelicans ahora deberán medirse ante los Phoenix Suns, clasificados en la primera posición del oeste en temporada regular.

Así, los Haks (este) y los Pelicans (oeste), son los últimos clasificados a playoffs tras ganar la segunda ronda en el torneo play-in de la NBA 2021-22.

Estos equipos se suman a los dos primeros equipos que ganaron su juego inicial pasando de manera directa, los Nets (este) y los Timberwolves (oeste). El panorama quedó de la siguiente manera:

This is going to be fun 😁

The matchups are set for the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/DZtO9rcZJg

— NBA (@NBA) April 16, 2022