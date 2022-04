Este viernes 15 de abril se disputarán los partidos del torneo play-in que definirán los últimos cupos para los playoffs de la NBA temporada 2021-22.

Luego de la primera fase del cuadrangular, donde se dieron los primeros pases a la postemporada, se definieron los cruces para la última instancia.

Cleveland Cavaliers perdió su juego contra los Brooklyn Nets y hoy deberán enfrentar a los Atlanta Hawks, quienes derrotaron a los Charlotte Hornets. El duelo será a las 19:30 horas.

Los Ángeles Clippers, tras ser derrotados por los Minnesota Timberwolves, hoy se medirán ante los New Orleans Pelicans, quienes triunfaron ante los San Antonio Spurs. El duelo será a las 22:00 horas.

Quien se quede con la victoria tendrá un lugar en los playoffs y deberá jugar contra los clasificados en la primera posición de su respectiva conferencia.

El ganador entre Cavaliers v Hawks, jugará contra Miami Heat. En tanto, el ganador entre Clippers v Pelicans, jugará contra Phoenix Suns.

Considerando los partidos de este viernes, el panorama de los play-in y playoffs en la NBA está de la siguiente manera:

The #MetaQuestPlayIn continues TONIGHT!

7:30pm/et on ESPN: @ATLHawks/@cavs

10:00pm/et on TNT: @PelicansNBA/@LAClippers

Who will WIN TO GET IN!? pic.twitter.com/BTSFH7Odia

— NBA (@NBA) April 15, 2022