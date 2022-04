El torno play-in de la NBA sigue en desarrollo y tras los partidos de ayer se definieron las llaves finales para otorgar los últimos cupos a los playoffs.

La jornada del martes 12 de abril avanzaron de manera directa los Nets y los Timberwolves tras vencer a sus respectivos rivales. Ahora deberán medirse ante los clasificados en segundo puesto su conferencia.

Para la segunda ronda disputada ayer se enfrentaron los novenos y décimos de cada tabla. En el Este los Hawks vencieron categóricamente a los Hornets.

Con un marcador final de 132 – 103 a favor de los de Atlanta, ahora avanzan a la fase final para enfrentarse a los Cavaliers, quienes cayeron ante los de Brooklyn.

En la Conferencia Oeste los Pelicans derrotaron a los Spurs por un marcador de 113 – 103. James ‘C.J’ McCollum tuvo una gran actuación y aportó con 32 puntos para la victoria de sus equipo.

Ahora, el quipo de Nueva Orleans jugará contra los Clippers, quienes cayeron ante Minnesota, y ambos buscarán el cupo para los playoffs.

Con estos partidos se avanza en la conformación final de los playoffs que cuentan con siete de sus ocho franquicias participantes en la carrera por el campeonato.

La modalidad de play-in instaurada en la NBA otorga mayor competitividad y espectáculo para los amantes del básquetbol, con mayor cantidad de partidos definitorios en búsqueda de cupos a playoffs.

Los ganadores de las llaves finales tendrán su plaza en la postemporada para medirse ante el clasificado en primer lugar de cada conferencia. Quien triunfe entre Pelicans v Clippers deberá jugar contra los Suns. En tanto, el victorioso de Hawks versus Cavaliers jugará contra los Heat.

The Playoff Picture after Night 2 of the #MetaQuestPlayIn Tournament

HAWKS vs CAVALIERS

Friday 7:30pm/et on ESPN

PELICANS vs CLIPPERS

Friday 10pm/et on TNT pic.twitter.com/iyqQXOxk33

— NBA (@NBA) April 14, 2022