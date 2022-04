La programación de la NBA cerrará este domingo el último fin de semana de la temporada regular 2021-22 y contempla nuevos partidos en cartelera. Tras los resultados de la jornada de sábado, los equipos ya comienzan a establecer sus posiciones finales.

En Tennessee los Grizzlies vencieron como locales a los Pelicans. Los ‘Osos’ mostraron un gran juego colectivo y alcanzaron un global de 56-25 que los mantiene segundos en la Conferencia Oeste. Por su parte, los de Nueva Orleans continúan novenos en la misma tabla, ahora con un 36-45.

Otro de los partidos destacados era el de los Spurs contra los Warriors. El equipo de San Antonio cayó como dueño de casa y ocupan la décima posición del oeste con un 34-47. Con la victoria, los de San Francisco llegaron a un registro de 52-29 siendo terceros en la clasificación.

Resultados:

🔥 @JoelEmbiid ERUPTED for a 41 point double-double in the @sixers win.

41 PTS | 20 REB | 4 AST | 2 STL

🔥 Embiid has had 41+ points in 3 of his last 4 games! pic.twitter.com/RdftVXyCFA

— NBA (@NBA) April 9, 2022