La NBA vive sus últimos días de la temporada regular 2021-22 y la programación para este sábado llega con nuevos partidos en cartelera. Tras la jornada de viernes se dieron algunos resultados que conforman las clasificaciones de las tablas.

En el Barclays Center los Nets se impusieron a los Cavaliers. Con este resultado los de Brooklyn subieron a séptimo lugar de la Conferencia Este con un global de 43-38, mientras que los de Cleveland bajaron a la octava posición, con el mismo registro pero diferencias desfavorables.

Los Bulls cayeron en casa frente a los Hornets. El equipo de Chicago alcanzó un 45-36 y mantienen su sexto lugar del este. Por su parte, los de Charlotte también mantuvieron su clasificación en la décima plaza de la misma conferencia con un 42-39.

Uno de los duelos finales fue entre los Lakers y los Thunder. La franquicia de Los Ángeles volvió a ganar luego de ocho partidos perdidos de manera consecutiva y llegó a una marca de 32-49 en la onceava posición de la Conferencia Oeste. El rival, los de Oklahoma, son uno de los peores equipos en este años y son penúltimos de la tabla con un 24-57.

Para este sábado 9 de abril la NBA vivirá la una de sus últimas jornadas de la temporada regular y en la programación tiene una cartelera de cuatro partidos. A pesar de que las clasificaciones ya están definidas, los equipos luchan por mejorar sus marcas.

En Tennessee los Grizzlies recibirán a los Pelicans. Los ‘Osos’ quieren sumar una victoria en casa para incrementar su global de 55-25 que los mantiene segundos en la Conferencia Oeste. Al frente tendrán a los novenos de la misma tabla con un 36-44.

San Antonio albergará el juego entre los Spurs y los Warriors. El equipo local se posiciona en el décimo puesto del oeste con un 34-46. Por su parte, los de San Francisco son terceros con un 51-29 y buscarán ganar para evitar una caída a la cuarta posición en caso de que se den los resultados.

Horarios:

76ers look to stay in race for East 3-seed, Pelicans can clinch 9th with a win and Warriors look to hold 3-seed out West!

NBA League Pass, NBA TV

➡️: https://t.co/CgrjmCx2iJ

➡️: https://t.co/rTTQ9EtLON pic.twitter.com/DB2MY30bY9

— NBA (@NBA) April 9, 2022