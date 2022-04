La NBA no se detiene a pesar de ya tener las clasificaciones definidas y su programación para este viernes contempla nuevos partidos en cartelera para tener en cuenta. Tras los resultados de día jueves, las franquicias ya juegan pensado nada más que un puesto mejor en tabla.

En Wisconsin los Bucks se impusieron ante los Celtics en una lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este. Los defensores del título ahora son segundos con un global de 50-30. El equipo de Boston cayó al tercer puesto con un 50-31.

A la misma hora los Raptors lograron una victoria ante los 76ers en otro juego que podía haber modificado la tabla este. Los de Filadelfia tenían la posibilidad de subir al tercer puesto con una victoria, sin embargo fueron derrotados y mantienen su cuarto puesto con un 49-31. Los canadienses también mantuvieron su quinto lugar, ahora con un 47-33.

Más tarde, en Colorado, se disputó un enfrentamiento definitorio para la clasificación de la Conferencia Oeste. Los Nuggets derrotaron a los Grizzlies y aseguran su paso a playoffs como sextos con una marca de 48-33. Por su parte, los ‘Osos’ siguen posicionados segundos con un 55-25.

En el último de los duelos los Warriors se quedaron con la victoria al recibir a los Lakers que viven una de sus peores temporadas. La franquicia de San Francisco alcanzó un registro de 51-29 y ocupa el tercer lugar del oeste. En tanto, los angelinos son onceavos en la misma tabla con un 31-49.

