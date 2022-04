Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets, llegó a cifras espectaculares en esta temporada 2021-22 y estableció un nuevo récord en la NBA.

Siendo el actual MVP (Jugador más valioso) de la National Basketball Association, coronado por su desempeño en el 2020-21, el serbio escribió una vez más su nombre en los libros de la historia del básquetbol norteamericano.

Con la liga en su recta final y cada equipo con un promedio de dos partidos por delante, el pívot de los Nuggets firmó un nuevo logro en el duelo ante los Memphis Grizzlies la pasada noche de jueves.

‘Joker’ tuvo una gran actuación en el Ball Arena (Pepsi Center) ante su público y una de las franquicias más sólidas de esta edición. El marcador final fue 122 – 109 a favor de Denver, con lo que aseguraron su clasificación directa a los playoffs, siendo momentáneamente sextos en la Conferencia Oeste, con la posibilidad de subir un puesto.

El jugador con la camiseta N°15 era una vez más el centro de atención en un juego fundamental. No decepcionó y aportó con 35 puntos, 6 asistencias y 16 rebotes.

De esta manera, resultó ser clave en la victoria del equipo y su paso a la siguiente fase, pero también alcanzó un récord a nivel personal con la acumulación de sus jugadas.

🃏 Nikola Jokic became the first player in NBA History to record 2k points, 1k rebounds & 500 assists in a season as he led the @nuggets to the win, clinching a spot in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel!

Jokic: 35 PTS, 16 REB, 6 AST, 4 STL pic.twitter.com/B81REGJmo3

— NBA (@NBA) April 8, 2022