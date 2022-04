La NBA continúa con la recta final de su temporada regular 2021-22 y la programación para este jueves contempla una cartelera de atractivos partidos. Tras los juegos de día miércoles, hay resultados a tener en cuenta para la conformación de las tablas de cada conferencia.

Nueva York vivió el clásico de la ciudad con el enfrentamiento de los Knicks contra los Nets. Los de Brooklyn lograron imponerse jugando como visita y alcanzaron un global de 42-38 que los mantiene octavos en la Conferencia Este. Los dueños de casa no logran un juego parejo y quedaron con un 35-45 en la doceava posición.

Los Bulls recibieron a los Celtics en el United Center. Ambas franquicias ya están clasificadas a los playoffs por el este, pero siguen luchando por mejorar su puesto en la tabla. Los de Boston se quedaron con la victoria y mantiene su segundo lugar con un 50-30. Los Toros no sumaron como locales y siguen sextos con un 45-35.

En el último de los duelos, los Clippers superaron a un equipo con muchos suplentes de los Suns. Los angelinos no tienen mucho que modificar de su octava posición en la Conferencia Oeste, salvo su registro que ahora es de 40-40. Por su parte, los de Phoenix siguen en el primer lugar de la misma clasificación con un sólido 63-17.

Resultados

Para este jueves 7 de abril la NBA tiene en su programación de recta final una cartelera de siete interesantes partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

En Wisconsin los Bucks recibirán a los Celtics en una lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este. Los de Boston mantienen el puesto de escolta con un 40-30 y los de Milwaukee los siguen de cerca, siendo terceros con un 49-30.

A la misma hora los Raptors se medirán ante los 76ers en otro juego que podría modificar la tabla este. Los de Filadelfia son cuartos con un global de 49-30, por lo que si se dan los resultados, podrían subir a la tercera posición. Pero al frene tendrán a un rival que jugará de local y quieren mejorar su 46-33, que los posiciona quintos, para sacar distancia con sus perseguidores.

Más tarde en Colorado, los Nuggets enfrentarán a los Grizzlies. El combinado de Denver aún no asegura su paso a playoffs, siendo sextos en la Conferencia Oeste con una marca de 47-33. Para los ‘Osos’ las cosas son más tranquilas, siendo segundos en la tabla con un 55-24.

El último de los duelos será entre los Warriors y los eliminados Lakers. Los del Estado Dorado lucharán para mantener su tercera posición del oeste, donde se ubican con un 50-29, seguidos de cerca por los cuartos. Al frente llegan los oro y púrpura que siguen dañados de su última derrota que los dejó onceavos con un 31-48, fuera de la siguiente fase.

Horarios

Big-time scorers, big-time stakes!

Joel Embiid (44, 45 pts last 2 games), Nikola Jokic (4 straight w/ 37+), Jaylen Brown (10 straight w/ 25+) and Jordan Poole (17 straight w/ 20+) look to stay hot with their teams in tight races 🔥

TNT 📺

League Pass ⤵️https://t.co/QFSPrIt7Qn pic.twitter.com/BiWPeOJM5l

— NBA (@NBA) April 7, 2022