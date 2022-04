La pasada jornada de domingo en la NBA nos dejó interesantes resultados de cara al comienzo de la última semana de la temporada regular 2021-22.

Abriendo la jornada, los Celtics pasaron por encima de los Wizards en el TD Garden. Como locales, los de Boston consiguieron una importante victoria que los dejó con un global de 49-30 en la segunda posición de la Conferencia Este. Más abajo en la misma tabla, quedaron los capitalinos con un 34-44 siendo doceavos.

Más tarde en Los Ángeles, los Lakers vivieron una dura derrota ante los Nuggets que los deja un paso fuera de clasificar a los play-in. Sin LeBron James, los oro y púrpura se hunden en el onceavo puesto de la Conferencia Oeste con un 31-47. Por su parte, los de Denver dieron un gran paso con vistas a los playoffs, quedando quintos en la misma clasificación con un 47-32.

Los Cavaliers cayeron ante los 76ers y dejaron pasar la oportunidad de recortar distancias y acercarse a playoffs. Con esto, los de Cleveland mantienen su séptima posición en el este, aunque con un 43-36, más lejos de los sextos. En tanto, los de Filadelfia aseguraron su paso directo a la siguiente fase, siendo cuartos en la tabla con un 48-30.

Otro de los duelos claves era el de los Spurs contra los Trail Blazers. La franquicia de San Antonio se impuso como local y llegó a un registro de 33-45 en la décima posición del oeste, con dos victorias más y dos derrotas menos que sus perseguidores. El equipo de Portland no tiene mucho por lo que luchar y siguen decimoterceros con un 27-51.

🔔 44 PTS, 17 REB, 5 BLK 🔔@JoelEmbiid WENT OFF for 44 points added 5 blocks to lead the @sixers to the road win! pic.twitter.com/yUoCajWcf7

— NBA (@NBA) April 4, 2022