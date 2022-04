La NBA no se detiene y con la programación de este domingo se vive una jornada clave, con una atractiva cartelera de partidos decisivos. Tras la jornada de sábado, los resultados aportaron aún más emoción a la competencia en la recta final.

En Atlanta los Hawks vencieron a los Nets y lograron despegarse, alcanzando un global de 41-37 con que se posicionan octavos en la Conferencia Este. Los de Brooklyn sufrieron con la derrota y cayeron al décimo lugar de la misma tabla, con un 40-30.

Otro de los duelos claves para la tabla de este era el enfrentamiento entre los Bulls y los Heat. En definitiva, el juego se lo llevaron los de Miami con mucha comodidad, logrando un 50-28 y siguiendo en lo más alto de la tabla. Por su parte, los Toros bajaron al sexto lugar de la clasificación con un 45-33, al filo de los playoffs.

Cerrando la jornada, los Warriors vencieron como locales a los Jazz. El equipo de San Francisco, ya clasificado a la siguiente ronda, lucha para no bajar del tercer puesto de la Conferencia Oeste, donde se mantienen con un 49-29. Con esta derrota, los de Utah no pudieron asegurar los playoffs y deberán mejorar su registro que, de momento es de 46-32 y los tiene quintos en el oeste.

Resultados:

Kevin Durant went off for a career-high 55 points with 8 threes. pic.twitter.com/EfbWzD2SiN

— NBA (@NBA) April 3, 2022