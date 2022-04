Fernanda Ovalle se coronó campeona nacional del básquetbol escolar femenino en Estados Unidos

Este fin de semana, una de las historias más destacadas del deporte chileno la construyó Fernanda Ovalle, que se coronó campeona del básquetbol escolar en Estados Unidos.

Con 18 años, la jugadora nacional es parte de Montverde Academy y disputó esta semana el GEICO Championship, torneo que reúne a las mejores High School. Ello implica que ahí se define al mejor equipo de Estados Unidos en aquellas academias que reúnen a deportistas previo a su paso por la universidad.

En la definición por el título, Fernanda Ovalle fue clave para la victoria de su equipo en el básquetbol escolar norteamericano al vencer por 61-57 a New Hope. En dicho encuentro la jugadora nacional aportó con 21 puntos, además de 3 rebotes y 3 robos.

Con dichas estadísticas, la seleccionada juvenil nacional fue la goleadora de Montverde Academy, que logró el GEICO Championship por primera vez en su historia. Además, Fernanda Ovalle fue escogida como la mejor jugadora del partido (MVP).

Cabe apuntar que la chilena ya tiene escogido a su equipo para continuar su carrera en el básquetbol universitario de Estados Unidos: desde septiembre de este año, defenderá la camiseta de Xavier University

Xavier commit Fernanda Ovalle doing it ALL with a game high 15 for @MVAGBB at half 🥵 pic.twitter.com/y8PWJJokmG

— SportsCenter NEXT (@SCNext) April 2, 2022