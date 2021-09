Fernanda Ovalle es la primera basquetbolista chilena en llegar a la NCAA

Fernanda Ovalle hizo historia para el básquetbol chileno tras ser reclutada para jugar en la Xavier University, parte de la NCAA, la máxima liga de la disciplina a nivel universitario en Estados Unidos.

La deportista de 22 años se transformó en la primera jugadora chilena en llegar a este nivel, considerando que el equipo es parte de la NCAA Division Top 1.

Específicamente, Xavier University compite en la Big East Conference, donde participan equipos históricos de la liga como la Universidad de Connecticut (multicampeón de liga), Georgetown, Seton Hall, entre otros.

El progreso de Fernanda Ovalle

La deportista nacional sigue mostrando sus progresos en el básquetbol estadounidense, considerando que desde 2019 era parte de Montverde Academy Girls Basketball, escuela secundaria especializada.

Todo como parte de una evolución que tuvo a la hoy jugadora de 18 años como parte del quinteto nacional que se bautizó como las “Huasitas”: campeonas sub 14 y sub 15 a nivel sudamericano y que clasificaron al Mundial sub 17 hace dos años, el que finalmente no se jugó.

A través de sus redes sociales, Fernanda Ovalle no ocultó su felicidad por este gran paso en su carrera.

“Agradezco a todas las universidades que quisieron reclutarme, pero ya estoy 100% comprometida con Xavier University“, escribió en su cuenta de Instagram.