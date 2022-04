La noche de jueves en la NBA dejó un importante registro en el duelo entre los Bucks y los Nets, con Giannis Antetokounmpo convirtiéndose en el máximo anotador en la historia del equipo de Milwaukee.

Cada vez falta menos para que la temporada regular 2021-22 llegue a su fin, pero eso no significa que los jugadores bajen la intensidad. Los esfuerzos siguen al máximo y se continúan estableciendo nuevos récords.

Los ‘Ciervos’ llegaron hasta Nueva York para vencer a los de Brooklyn a domicilio. El desarrollo del partido fue bastante igualado y todo se resolvió en la prórroga, con triunfo ajustado para la visita por 119 – 120.

Entre los jugadores destacados del encuentro aparecían Kevin Durant y Kyrie Irving por parte de los dueños de casa y Antetokounmpo en calidad de visitante.

Se generó bastante expectativa en torno al juego y estos cruces en los que en definitiva terminó imponiéndose el griego, liderando a los Bucks a la victoria.

Aportando con 44 puntos, 6 asistencias y ganando 14 rebotes, su actuación fue sobresaliente, una vez más. Pero esta vez su talento lo llevo un paso más arriba para escribir su nombre en la historia de la franquicia de Wisconsin.

Gracias a su capacidad anotadora, Giannis logró superar a Kareem Abdul-Jabbar para proclamarse como el nuevo máximo anotador de Milwaukee. Jabbar poseía la marca desde 1975 con 14.211 puntos.

Como si fuera poco, para mayor espectacularidad, ‘The Greak Freak’ ya había igualado la marca y cuando el partido estaba por terminar, con el marcador en contra, lanzó un triple que lo posicionó con 14.214 tantos. De esta manera, obligó a la prórroga y superó el número récord.

En el complemento, anotó dos dos puntos más y acumuló un total de 14.216. Así, Giannis Antetokounmpo le dio el triunfo a su equipo y se convirtió en el máximo anotador en la historia de Milwaukee Bucks.

The moment Giannis became the Bucks All-Time Scoring Leader!!

Congratulations @Giannis_An34!! pic.twitter.com/a7w4tHK8Eb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022