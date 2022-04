Cada vez falta menos para que la NBA llegue al final de su temporada regular 2021-22 para este viernes la programación cuenta con interesantes partidos en cartelera. Tras lo sucedido en la jornada de jueves, hay importantes resultados a tener en cuenta que brindan emoción a la competencia.

En Nueva York los Nets cayeron ante los Bucks por un marcador muy ajustado. A pesar de la derrota, los de Brooklyn mantuvieron su octavo lugar de la Conferencia Este con un global de 40-37, aunque ahora igualado con los novenos. Por su parte, los de Milwaukee alcanzaron un 48-28 siendo segundos en la misma tabla y cada vez más cerca de los líderes.

Más tarde los Bulls se sacaron adelante la tarea y consiguieron una victoria ante los Clippers en la prórroga. Los de Chicago llegan a un 45-32 y siguen en la quinta posición del este gracias a una grana actuación de DeMar DeRozan (50 puntos). El equipo de Los Ángeles tiene pocas posibilidades de cambios y siguen siendo octavos en el oeste con un 37-40.

El último de los duelos fue entre los Jazz y los Lakers. Sin mayores sorpresas, los de Utah se quedaron con la victoria y lograron escalar al quinto lugar de la Conferencia Oeste con una marca de 46-31. Para los oro y púrpura la crisis se agudiza y hoy están fuera de los play-in, en la onceava posición de la tabla con un 31-45.

5️⃣0️⃣ POINTS!@DeMar_DeRozan left it all on the court, GOING OFF for 50 to lead the @chicagobulls to the comeback victory after being down 16! #BullsNation

50 PTS | 5 REB | 6 AST pic.twitter.com/Oxcu6tZko0

— NBA (@NBA) April 1, 2022