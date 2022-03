La temporada regular 2021-22 de la NBA vive sus últimas semanas y para este miércoles nos ofrece una nueva programación con atractivos duelos en cartelera. Tras la jornada de martes, hay resultados por revisar que entregaron mayor competitividad a la liga.

Uno de los primeros partidos fue entre los Wizards y los Bulls. Los de Washington no pudieron vencer como locales y siguen en la doceava posición de la Conferencia Este con un global de 32-43. Para los Toros, fue un triunfo emocionante que les da tranquilidad, de momento, en el quinto lugar de la misma tabla con un 44-32.

A la misma hora en Filadelfia los 76ers enfrentaron a los Bucks. A pesar de la localía, los ‘Sixers’ cayeron en un juego muy parejo y retrocedieron al cuarto puesto del este con un 46-29. En tanto, los de Milwaukee alcanzaron un 47-28 que los posiciona como segundos en la clasificación.

En Dallas, los Mavericks sacaron adelante la tarea y se impusieron a los Lakers. Los dueños de casa se mostraron sólidos y con otra gran actuación de Luka Doncic (34-12-12) llegaron a un registro de 47-29 que los mantiene cuartos en la Conferencia Oeste. Por su parte, los oro y púrpura siguen hundiéndose y, por ahora, están fuera de los play-in, siendo onceavos de la misma tabla con un 31-44.

El último de los partidos fue entre los Clippers y los Jazz. Los angelinos se quedaron con la victoria en casa y contaron con el regreso de Paul George para llegar a una marca de 37-39 que los posiciona octavos del oeste. Para los de Utah la derrota los dejó con un 45-31, ocupando el quinto puesto de la conferencia.

La NBA continúa con la programación de su temporada regular en la recta final y para este miércoles nos ofrece una nutrida cartelera con 11 duelos que mantendrán en alto la emoción de la noche.

Cleveland tendrá uno de los primeros partidos de la jornada, con los Cavaliers frente a los Mavericks. Los ‘Cavs’ se presentan séptimos de la Conferencia Este con un global de 42-33 y la posibilidad de entrar en los playoffs. Pero al frente tienen a los ‘Mavs’, que son cuartos del oeste con un 47-29 y luchan por el tercer puesto.

El TD Garden albergará el cruce entre los Celtics y los Heat, en un juego clave para la lucha de los primeros puestos del este. Los dueños de casa se presentan como terceros con un de 47-29, mientras que los miamenses llegan como líderes con un 48-28.

Más tarde en Texas, los Spurs recibirán a los Grizzlies en un duelo clave para sus pretensiones de clasificar a los play-in. Por el momento los de San Antonio son décimos de la Conferencia Oeste con un 31-44 y están dentro de la siguiente ronda. Pero deberán enfrentar a los ‘Osos’ que vienen en alza y son segundos en la tabla con un 53-23.

Uno de los últimos partidos será entre los Warriors y los Suns. El Estado de Oro lucha por mantener su tercera posición más que alcanzar el segundo lugar, con un global de 48-28. La franquicia de Arizona llega despreocupada, aunque sin relajarse, siendo los primeros del oeste con un 61-14.

