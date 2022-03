Comienza una nueva semana de la temporada regular de la NBA 2021-22 y para este lunes nos ofrece una cartelera con atractivos duelos. Tras la fecha dominical, hay varios resultados interesantes por revisar que tuvieron impacto en las tablas.

En el TD Garden, los Celtics consiguieron una importante victoria ante los Timberwolves. La franquicia de Boston alcanzó un global de 47-28 con el que se posicionaron como líderes de la Conferencia Este. Por su parte, los de Minnesota son séptimos en el oeste con un 43-33.

A la misma hora en Arizona, los Suns se impusieron ante los 76ers, quienes en aquel momento eran los primeros del este. Los de Phoenix sumaron otro triunfo y siguen firmes en lo más alto de la Conferencia Oeste con un 61-14. El combinado de Filadelfia tuvo una dura caída que los dejó cuartos con un 46-28.

Más tarde, los Pelicans vencieron a los Lakers en un partido de dos equipos agónicos buscando mantenerse en zona de play-in. Como locales, los de Nueva Orleans alcanzaron un 32-43 que los posiciona novenos del oeste. Para los angelinos las cosas se complican y aparecen décimos en la misma tabla con un registro de 31-43.

Uno de los últimos partidos tuvo lugar en el Barclays Center, con los Nets recibiendo a los Hornets. Los de Brooklyn cayeron en casa y llegan a una marca de 39-36 en la novena posición del este. En tanto, los de Charlotte, con el mismo global, ocupa la octava posición de la misma clasificación.

Devin Booker & Chris Paul lead the @Suns to their 8th straight win!@DevinBook: 35 points@CP3: 19 points, 14 assists pic.twitter.com/i4OSEDJMN8

— NBA (@NBA) March 28, 2022