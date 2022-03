Cada vez queda menos para el término de la temporada regular 2021-22 de la NBA y para este viernes se contempla una programación con nuevos duelos en cartelera. Tras la jornada de jueves, los resultados brindan cada vez más emoción y competitividad.

En Cleveland, los Cavaliers cayeron ante los Raptors en un duelo en el que se emparejaron las cosas en la tabla. Los locales no pudieron sumar y quedaron con un global 41-32 siendo sextos de la Conferencia Este. Por su parte, los canadienses mantuvieron la séptima posición, pero igualando el 41-32 de los ‘Cavs’.

Más tarde, los Pelicans dieron un gran golpe jugando de local y derrotando a los Bulls. El equipo de Nueva Orleans obtuvo un triunfo claro y alcanzó un 31-42 que los elevó al noveno lugar de la Conferencia Oeste. Los Toros siguen sufriendo con su irregularidad y mantienen la quinta plaza del este con un 42-31, viéndose beneficiado por la caída de los Cavaliers.

El último de los partidos tuvo lugar en el Pepsi Center de Colorado, con los Suns triunfando ante los Nuggets. La franquicia de Phoenix sumó su séptima victoria consecutiva y llegó a un registro de 60-14 siendo líderes exclusivos del oeste. Para los de Denver, esta caída los dejó muy cerca de sus perseguidores, siendo sextos en la misma tabla con un 43-31.

☀️ @DevinBook 's SEASON-HIGH leads the @Suns to win No. 60, clinching the best record in the NBA!

Para este viernes 25 de marzo, la NBA continúa con la programación del fixture y nos ofrece una cartelera de siete duelos que mantendrán en alto la emoción de la noche.

El primer juego de la fecha será entre los Hornets y los Jazz, cada uno luchando por un objetivo diferente. Los de Charlotte son novenos de la Conferencia Este con un un global de 37-36, con opciones reales de bajar al décimo lugar y también subir al octavo. Por su parte, los de Utah llegan como cuartos del oeste con un 45-28 y quieren mantenerse tal cual, por lo que necesitan ganar y esperar otro resultado.

Minnesota albergará el cruce entre los Timberwolves y los Mavericks. Los Lobos son séptimos del oeste y mantienen un 42-32 que, en caso de mejorarlo, los acerca a la sexta posición de clasificación directa a playoffs. En tanto, los de Dallas, quintos en la misma tabla con un 45-28, podrían llegar al cuarto puesto si gana y se dan otros resultados.

En el FTX Arena, los Heat recibirán a los Knicks. Como locales, los de Miami esperan sumar a su 47-26 para dar otro paso como líderes del este. Al frente tendrán a un equipo de Nueva York que no tiene margen de error si quiere entrar a los play-in, siendo onceavos de la misma clasificación con un 31-42.

Horarios

Spida and LaMelo coming off big games with their teams in tight races.. Luka vs. Towns as DAL and MIN battle for seeding.. Jordan Poole looks to keep his hot streak going..

…and more!

📺📱💻: NBA League Pass, NBA TV

➡️: https://t.co/CgrjmCx2iJ

➡️: https://t.co/rTTQ9EtLON pic.twitter.com/Ev4l7g4pf1

— NBA (@NBA) March 25, 2022