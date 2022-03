La NBA continúa con el desarrollo de esta temporada 2021-22 y para la noche de este jueves llega con una nueva cartelera de duelos. Tras los resultados de la jornada del miércoles, la competencia está cada vez más intensa en la recta final de la fase regular.

En Tennessee, los Grizzlies superaron como locales a los Nets. Los ‘Osos’ no tuvieron problemas en imponer su juego y la victoria les permitió alcanzar un registro de 50-23 que los mantiene segundos en la Conferencia Oeste. En tanto, los de Brooklyn quedaron con un 38-35 y siguen octavos en el este.

A la misma hora, en uno de los partidos más atractivos, los Heat cayeron ante la visita de los Warriors. El equipo miamense no pudo aprovechar la localía y cayó quedando con un 47-26, pero siguen liderando la tabla del este. Por su parte, los de San Francisco cortaron su racha negativa que preocupaba a los fanáticos y lograron un 48-25 que los tiene terceros en el oeste.

El TD Garden albergó el duelo entre los Celtics y los Jazz, un juego que prometía en la previa. En definitiva, los de Boston pasaron por encima de su rival sin mayor problema y llegaron a un global de 46-28 que los mantiene a paso firme en la cuarta posición de la Conferencia Este. En tanto, los de Utah también son cuartos en la tabla del oeste, pero ahora con un 45-28.

Dentro de la tanda de los últimos partidos, los 76ers derrotaron a los Lakers en calidad de visitantes. Los de Filadelfia pudieron volcar el marcador a su favor luego de un enfrentamiento parejo y llegaron a un récord de 45-27, en el segundo lugar del este. Los angelinos siguen sufriendo y llevan un 31-42 en la novena posición del oeste con posibilidad de bajar una plaza más.

🔥 @JoelEmbiid does it on both ends in the @sixers win!

30 points

10 rebounds

3 steals

3 blockspic.twitter.com/0zWHncuWFe

— NBA (@NBA) March 24, 2022