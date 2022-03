La NBA no se detiene y sigue adelante con una temporada regular cada vez más intensa que para este miércoles nos ofrece una cartelera con atractivos duelos. Tras la jornada de martes, la los resultados brindan más emoción a la liga.

En uno de los primeros partidos de la noche se dio la sorpresa, con el triunfo de los Magic ante los Warriors. Los de Orlando aprovecharon la localía y pudieron derrotar a su duro rival, quedando con un global de 20-53 que los mantiene penúltimos en la Conferencia Este. Por su parte, los del Estado de Oro cedieron terreno y siguen terceros en el oeste con un 47-25.

Para el juego más comprometedor de la fecha, los Bucks pasaron por encima de Bulls. La franquicia de Milwaukee mostró un juego sólido y recupero el segundo puesto del este, quedando con un 45-27. Para los Toros la situación no mejora y siguen quintos en la misma tabla, aunque con un registro de 42-30, muy cerca de su perseguidor.

Los resultados:

🔥 45 PTS | 8 AST | 7 3PM 🔥@TheTraeYoung returned to The Garden for the first time since last year's playoffs and erupted for 45 points. He scored 21 points in the second-half to secure the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/enzhib1Un5

— NBA (@NBA) March 23, 2022