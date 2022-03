En la pasada noche de lunes en la NBA, los Lakers llegaron hasta Cleveland para jugar contra los Cavaliers, un partido especial para LeBron James.

El ‘King’ volvía una vez más a su antiguo hogar vistiendo la camiseta oro y púrpura, pero para él, y para el público, siempre es emotivo verlo en ese pabellón.

Pero esta vez el contexto era diferente, los angelinos llegaban en un mal momento colectivo y con más fe que buen juegos. Sin embargo, la estrella llamada a brillar no defraudó y sacó el juego adelante.

Antes de la bocina inicial no habían expectativas sobre los Lakers más allá de la situación de LeBron. La franquicia de Los Ángeles llegaba en el noveno lugar de la Conferencia Oeste con un 30-41, mientras que los Cavaliers se presentaban como sextos del este con un 41-30.

Más allá de la situación previa, ‘LBJ’ dirigió a su equipo a la victoria por un marcador final de 120 – 131. La sorpresa se instaló en el Quicken Loans Arena.

El alero de 37 años jugó a un gran nivel, demostrando que en los mejores deportistas la edad es un simple número. Aportó con 38 puntos, dio 12 asistencias y ganó 11 rebotes, todo en 41 minutos de juego. Cerró una gran fantástica con un gran triple-doble.

LeBron was IN HIS BAG, he went off for 38 points for the second straight game and added a triple-double for good measure! @KingJames: 38 PTS, 11 REB, 12 AST#LakeShow WIN pic.twitter.com/BYpX3LT027

— NBA (@NBA) March 22, 2022