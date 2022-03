La furia del gigante de la NBA: la polémica y criticada reacción de Jusuf Nurkic contra un hincha rival

En una nueva jornada de la NBA se vivió un escándalo que llega desde fuera de la cancha, con Jusuf Nurkic como el lamentable protagonista, encarando de manera violenta a un fanático rival.

Los Pacers recibieron a los Trail Blazers en el Bankers Life Fieldhouse, pabellón que tuvo acción dentro y fuera del campo de juego. El partido terminó 129 – 98 a favor de los de Indiana.

Tras la bocina final, los de Portland se retiraban con la frustración de la derrota y ante un público rival que siempre resulta ser picante y provocador.

Considerando el escenario, la atención se la llevó un aficionado en especial, quien habría empezado a gritar contra el lesionado jugador visitante, Nurkic.

Fue en ese momento cuando el jugador bosnio de 2,11 m y 131 kg, se acercó al fanático para encararlo, sin embargo no solamente le dedicó algunas palabras.

Al acercase al aficionado, quien grababa burlándose del resultado y del propio jugador, tomó su celular y lo lanzó. Todo esto fue antes que llegara personal de seguridad.

Por el momento, ni la NBA ni Jusuf Nurkic han emitido palabras sobre lo sucedido. Sin embargo, se espera que desde la asociación multe al jugador.

Casos como este no son nuevos y, además del revuelo que generan, no quedan impunes, terminando con alguna sanción, ya sea por parte del propio club o la liga.

Jusuf Nurkic with no regard for this gentleman’s phone pic.twitter.com/eJvcSkj5PQ

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 21, 2022