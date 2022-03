Manuela Urroz integra la selección chilena femenina de hockey césped, más conocida como “Las Diablas”, quienes en enero consiguieron la primera clasificación del equipo a un Mundial, el que se realizará en España y Países Bajos.

En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la atleta respecto al histórico logro, su presente en la liga de Bélgica y la situación actual del hockey en Chile, en comparación con otros países.

En cuanto al momento que vive en el Royal Antwerp, equipo del campeonato belga, la deportista manifiesta que es estar en la élite del hockey césped. “Ha sido una tremenda oportunidad. He podido jugar en equipos importantes de Bélgica y de Países Bajos, y eso me ha servido para crecer tanto como persona y jugadora. Al compartir con jugadoras de nivel mundial y también jugar en contra de ellas, he podido desarrollar al máximo mi carrera“, aseguró.

“No hay muchos países en el mundo que tengan ligas profesionales, y la mayoría está en Europa. En Estados Unidos está el nivel universitario, pero está más enfocado a las becas y los estudios”, complementó.

Respecto a la realidad que vive en Bélgica y la situación de las jugadoras de hockey en Chile, Urroz reconoce que hay una gran diferencia. “En Europa se trabaja mediante el profesionalismo, algo que nosotros todavía no tenemos. Debemos apuntar a eso en los próximos años, para poder dedicarnos a esto, tener más tiempo para la selección y acercarnos a un mejor ranking a nivel internacional. Siento que estamos avanzando en una dirección donde vamos a dar pasos grandes en este sentido“, apuntó.

Por otro lado, la jugadora afirmó que ha visto un cambio en el deporte en los últimos años, en relación al carácter elitista que tiene la disciplina. “Siempre ha considerado que el hockey viene de clases acomodadas, lo que puede ser una realidad, pero creo que eso ha cambiado. Hoy somos una comunidad mucho más grande y distinta de lo que era antes”, sostuvo.

La realidad de “Las Diablas”

En la conversación con Mujeres al Deporte, Manuela Urroz recordó la clasificación al Mundial de España y Países Bajos, tras lograr el segundo lugar en la Copa Panamericana disputada en Chile.

“Lo que vivimos fue histórico, algo para lo que llevábamos trabajando mucho tiempo. Es un partido que nunca voy a olvidar”, aseguró.

El cupo a la Copa del Mundo se dio con unos meses de anterioridad a la inauguración del Centro de Entrenamiento y Competencia de Hockey Césped en el Parque Deportivo Nacional.

Respecto a la nueva infraestructura para las prácticas, la jugadora destacó la ubicación del lugar. “Que esté justo detrás de la cancha de fútbol, demuestra la posición que se ha ganado el hockey en Chile. Es un honor para nosotros estar en un lugar tan céntrico del deporte nacional”, afirmó.

Pese a esto, Urroz manifestó que las jugadoras de la selección chilena son deportistas de alto rendimiento, pero no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer como tal. “Las Diablas están entrenando como profesionales, pero no son profesionales, en el sentido de que no reciben dinero a cambio y que también cumplen con otras funciones. De esta manera es muy difícil rendir, porque en el deporte es muy importante el descanso”, concluyó.