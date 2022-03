La NBA no se detiene y continúa con alto nivel de competitividad que para este viernes nos ofrece una nueva y atractiva cartelera de duelos. Luego del resultado registrado la noche de jueves, se sigue con la emoción al rojo vivo.

El jueves nos dejó solamente un marcador, con un juego único en la jornada que enfrentó a los Magic contra los Pistons. Se trataba de un enfrentamiento de necesitados y de los peores equipos de la actual temporada.

Los de Orlando jugaron como locales, pero no pudieron alcanzar la victoria y sucumbieron por 120 – 134 ante los de Detroit. Así, los dueños de casa siguen últimos de la Conferencia Este con un global de 18-53. En tanto, los visitantes, de la mano de un inspirado Saddiq Bey con 51 puntos, alcanzaron un 19-51 que los posiciona penúltimos en la misma tabla.

5️⃣1️⃣ POINTS x 🔟 3PM@SaddiqBey started off the night HOT, going off for 21 points in the first-quarter alone. He went on to set a career-high in points & 3PM with 51 points and 10 3PM

51 PTS | 9 REB | 4 AST | 3 STL | 10 3PM pic.twitter.com/dLOjeVFRNv

— NBA (@NBA) March 18, 2022