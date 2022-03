La NBA no se detiene, con una competencia cada vez más emocionante que llega con una nueva cartelera de duelos para este jueves. Además, te contamos sobre los interesantes resultados que dejó la jornada de miércoles.

Uno de los primeros partidos de anoche fue entre los Cavaliers y los 76ers. Los de Cleveland cayeron en casa y alcanzan un global de 39-30 que los posiciona sextos en la Conferencia Este. Por su parte, los visitantes aparecen en la tercera posición de la misma tabla con un 42-26.

En Nueva York los Nets fueron derrotados por los Mavericks. El combinado de Brooklyn sufre otra caída y se mantienen octavos en el este con un 36-34. Los de Dallas sumaron una victoria que los dejó con un 43-26 en el quinto lugar de la Conferencia Oeste.

Minneapolis fue el escenario para la victoria de los Timberwolves ante los Lakers. La franquicia de Minnesota no tuvo mayores problemas para alcanzar un registro de 41-30 que los deja séptimos del oeste, peleando de cerca con una clasificación directa a play-offs. Los angelinos, en tanto, siguen complicados, siendo novenos en la misma clasificación con un 29-40.

Más tarde en Salt Lake City, los Jazz triunfaron ante los Bulls. Los de Utah sumaron un 43-26 que los posiciona cuartos en el oeste. Por su parte, la franquicia de Chicago se aleja de la parte alta del este, siendo quintos con un 42-28.

En San Francisco, los Celtics demostraron estar en un gran momento al pasar por arriba de los Warriors. Como locales, los del Estado de Oro cedieron terreno y aparecen como terceros en el oeste con un 47-23. En tanto, los de Boston levantaron cabeza de su última derrota y alcanzaron un 42-28, siento cuartos del este.

Luka Doncic & Spencer Dinwiddie were the winning combination for the @dallasmavs. Luka found Dinwiddie in the closing moments for the #TissotBuzzerBeater in the Mavs WIN!@luka7doncic: 37 PTS, 9 REB, 9 AST, 2 STL, 5 3PM@SDinwiddie_25: 22 PTS, 4 REB pic.twitter.com/TMD79SWboC

— NBA (@NBA) March 17, 2022