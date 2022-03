Kevin Garnett eterno: Boston Celtics homenajeó al jugador y retiró su número

En la jornada dominical de la NBA los Boston Celtics realizaron un reconocimiento al histórico jugado del club, Kevin Garnett, con una emotiva ceremonia.

La franquicia sufrió con la derrota en casa frente a los Mavericks por 92-95, pero celebraron un gran momento con uno de los basquetbolistas más destacados de su historia.

El TD Garden se ambientó de gala para recibir a ‘KG’ una vez más en la cancha, aunque esta vez no vestía de corto.

Para la solemne ocasión asistieron otras leyendas del club que formaron parte del glorioso plantel ganador del anillo de 2008 como Paul Pierce y Ray Allen.

El ex ala pivot de 45 años pertenece al Salón de la Fama de la NBA desde el año 2020 y fue considerando dentro de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos.

Debido a su gran talento puesto a disposición de los ‘Celtas’, anoche se retiró su número de camiseta del plantel. Su distintivo N°5 fue colgado junto a otros grandes como Robert Parish (00), Cedric Maxwell (31) y Paul Pierce (34).

Con este homenaje, el pabellón de Boston contará con un nuevo nombre escrito en los libros de su historia y en la memoria colectiva de los fanáticos.

Forever a Celtic ☘️5️⃣ pic.twitter.com/BLAqH1oE45 — Boston Celtics (@celtics) March 13, 2022

El estadio estalló en ovaciones y reconocieron a uno de sus ídolos entregándole todo el cariño y agradecimiento que merece. El propio Garnett reconoció que se sorprendió con algo tan grande y con tanto apoyo de la gente.

“Esto es increíble. Quiero dar las gracias a la NBA, pero también a la propiedad. No esperaba algo así, para nada“, aseguró en conversaciones posteriores al emotivo momento.

Homenaje a su legado

Considerado como un líder innato de los Boston Celtics, Kevin Garnett dejó una huella en el club y formó parte de importantes momentos.

Compartió con basquetbolistas de renombre y logró destacar en el grupo. Incluso se le atribuía el buen rendimiento de juego de manera particular a él.

“Se dice que yo mejoré a los jugadores, pero en realidad fueron esos jugadores quienes me hicieron mejorar. Me tomo muy seriamente mi trabajo y todos estos compañeros me hicieron mejorar, nos empujamos recíprocamente”.

“Teníamos tanta confianza en nosotros mismos que, de no tener más lesiones, hubiéramos podido ganar un par de anillos más“, aseguró.

Seleccionado en la quinta posición del Draft de 1995 por Minnesota Timberwolves, tras varias temporadas con los ‘lobos’, llegó con los Celtics para el 2007-08.

Disputó seis temporadas vestido de verde con el trébol. En ese periodo, en 2008, fue reconocido como el Mejor Jugador Defensivo de la temporada y consiguió un título de la NBA.

También fue seleccionado cinco veces para participar del All-Star. Esto, formando parte de los Celtas, ya que en total tuvo 15 nominaciones.