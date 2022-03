La NBA continúa con el desarrollo de su temporada 2021-22 y los partidos en cartelera para este domingo marcan el cierre de su semana 21. Tras la jornada de día sábado, los resultados aportan competitividad a la liga.

En uno de los primeros duelos de la fecha anterior los Heat cayeron como locales frente a los Timberwolves. Los miamenses sufrieron una caída pero se mantienen en lo más alto de la Conferencia Este con un global de 45-24. En tanto, los de Minnesota siguen séptimos en el oeste con un 39-30.

Los Bulls sumaron una victoria en casa ante los Cavaliers. La franquicia de Chicago se impuso ante el visitante y alcanzaron un 41-26 con el que se posicionan cuartos en el este. Por su parte, el combinado de Cleveland sumó su segunda derrota consecutiva y continúa en la sexta plaza de la misma tabla.

Más tarde, en el juego más atractivo de la noche los Warriors se quedaron con una victoria frente a los Bucks. Los del Estado de Oro llegaron a un registro de 46-22, posicionados en el tercer puesto del oeste, peleando codo a codo el segundo. Para los defensores del título se escapó una posibilidad de recortar distancia como segundos del este con un 42-26.

Resultados:

38 PTS | 6 REB | 5 AST | 8 3PM@KlayThompson was on fire from deep knocking down a season-high 8 three-pointers on his way to a season-high 38 PTS in the @warriors win! #DubNation pic.twitter.com/AgnIeSnp4K

— NBA (@NBA) March 13, 2022