Durante la jornada de viernes en la NBA, Gregg Popovich consiguió un importante logro al convertirse en el entrenador con más victorias en la historia de la liga.

El coach principal de los San Antonio Spurs dirigió a su equipo a la victoria frente a los Utah Jazz, terminando con un ajustado marcador 104-102.

De esta manera, el estratega oriundo del estado de Indiana alcanzó las 1.336 partidos ganados a lo largo de toda su carrera como cabeza de cuerpo técnico.

La hazaña del técnico de 73 años llegó pocos días después de haber igualado el récord de Don Nelson de los 1335 triunfos establecida en 2010. Pero tras el último juego, hoy Gregg se ubica en solitario en lo más alto.

Fue el propio exentrenador quien envió un saludo a Popovich, a quien tuvo como ayudante durante dos temporadas (1992/94) en Golden State Warriors. Definitivamente el aprendiz superó al maestro.

“Quiero decirte lo orgulloso que estoy de todos tus logros. Y las cosas maravillosas que has hecho por el baloncesto en todo el mundo”, fue parte del mensaje.

Handing off the all-time wins crown 👑🤝

Hoops legend and long-time friend Don Nelson salutes Coach Pop for passing him on the historic list 💯 pic.twitter.com/zRCCXY76x7

