La competencia de la NBA continúa cada vez más intensa y para este viernes nos ofrece una cartelera con nuevos partidos. Tras la jornada de jueves, los resultados aportan emoción a la liga.

En el primer juego de anoche, los 76ers cayeron por 100 – 129 ante la visita de los Nets. Con este marcador, los de Filadelfia mantienen su tercera posición en la Conferencia Este con un global de 40-25. Lo mismo ocurre con los de Brooklyn, que siguen octavos en la tabla con un 34-44.

Para el segundo y último enfrentamiento, los Nuggets cayeron en casa por 102 – 113 ante los Warriors. El combinado de Denver aparece en sexto lugar del oeste con un 40-27. Por su parte, los de San Francisco alcanzaron un registro de 45-22, siendo terceros en la tabla con el mismo récord de los segundos.

Puedes revisar el fixture que queda por delante, las estadísticas de cada jugador y equipo en detalle en el sitio web oficial de la National Basketball Association.

Steph Curry went off for 24 points in the second-half to lead the @warriors to the win while also passing the 20,000 career points mark! #DubNation@StephenCurry30: 34 PTS, 9 REB, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/WbKdD63l7U

— NBA (@NBA) March 11, 2022