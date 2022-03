Los Nets llegaron hasta Carolina del Norte para enfrentar a los Hornets y Kyrie Irving aportó con 50 puntos para la importante victoria del equipo de Brooklyn.

El equipo de Nueva York viene de un bajón en su nivel de juego tras pasar varias semanas en la parte alta de la Conferencia Este. Hoy se posicionan octavos con un global de 33-33.

A raíz de lesiones, mal rendimiento individual y casos extradeportivos como los de Irving, que se pierde partidos por no tener el esquema de vacunación del Covid-19, fueron gatillando el derrumbe.

La franquicia pasó por varias rachas negativas y vienen de cuatro derrotas consecutivas que, gracias a una buena actuación de ‘Uncle Drew’, pudieron cortar.

En una nueva noche de martes de la NBA, los dirigidos por Steve Nash se impusieron por 121 – 132 ante el combinado de Charlotte. El triunfo fue importante para las pretensiones de los neoyorquinos y el base con el dorsal N°11 demostró que puede ser clave para la remontada del equipo.

"THIS GAME IS ABOUT BUCKETS!"

Kyrie Irving WENT OFF for a season-high 50 PTS on just 19 total attempts, while shooting 9/12 from three-point range! #NetsWorld

🔥 50 PTS (15-19 FGM) | 6 AST | 9 3PM 🔥 pic.twitter.com/mDn9fnTk8V

— NBA (@NBA) March 9, 2022