La NBA sigue su curso normal en este semana 21 de su temporada regular 2021-22 y para esta noche de martes nos ofrece una cartelera con nuevos partidos. Tras los duelos del lunes, los resultados intensifican la competencia y brindan más emoción.

En Filadelfia los 76ers lograron imponerse como locales ante los Bulls. Los locales no tuvieron problemas en conseguir la victoria y alcanzar un global de 40-24 que los posiciona en el segundo puesto de la Conferencia Este. Para los Toros las cosas han ido empeorando y aparecen cuartos en la misma tabla con un 39-26.

Miami fue el escenario para un enfrentamiento disparejo entre los Heat y los Rockets. Sin sorpresas ni sobresaltos, los miamenses triunfaron y siguen como líderes exclusivos en el este con un 44-22. La franquicia de Houston sigue con un mal juego siendo últimos en la Conferencia Oeste con un registro de 16-49.

Los Spurs se quedaron con el partido ante los Lakers en el AT&T Center. El equipo de San Antonio mantuvo su doceava posición del oeste con un récord de 25-40. En tanto, los angelinos siguen enredándose en la novena posición de la tabla con un 28-36.

En Colorado se continúo con la tónica del resto de los partidos y los Nuggets se impusieron como locales ante los Warriors. Los de Denver mantienen la sexta posición en el oeste con un global de 39-26, cada vez más cerca de la quinta plaza. Los de San Francisco sufrieron con la derrota y cayeron al tercer puesto de la misma clasificación con un 43-22.

Joel Embiid showed why he leads the league in scoring.. ERUPTING for 43 points in the @sixers home win!@JoelEmbiid: 43 PTS, 14 REB, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/pe4LRbCQqz

— NBA (@NBA) March 8, 2022