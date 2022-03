Ya es mitad de semana y la NBA sigue con el curso de su temporada regular que para este miércoles nos ofrece una atractiva cartelera con nuevos partidos. La noche de martes dejó algunos resultados interesantes que revisar, sobre todo por la conformación de las tablas.

En uno de los primeros duelos, los Nets consiguieron una importante victoria ante los Hornets. Los de Brooklyn volvieron a ganar luego de cuatro derrotas y subieron al octavo lugar de la Conferencia Este con un global de 33-33. Por su parte, los de Charlotte bajaron al noveno puesto de la misma clasificación con un 32-34.

Los Grizzlies también sumaron un triunfo valioso ante los Pelicans. Los ‘Osos’ jugaron en casa y alcanzaron un registro de 45-22 que los mantiene como segundos en la Conferencia Oeste. Los de New Orleans siguen complicados en la décima posición de la tabla con un 27-38.

En Oklahoma los Thunder cayeron ante los Bucks. Fue un partido sin sorpresas, donde los de Milwaukee llegaron hasta el Paycom Center para imponer su juego y quedarse con un 41-25 en el tercer lugar del este. En tanto, los locales no encuentran vuelta y siguen penúltimos en el oeste con un 20-45.

El último de los duelos, pasado la medianoche, terminó con una victoria de los Warriors ante los Clippers. Los de San Francisco no quieren ceder terreno para volver a subir del tercer lugar, donde están posicionados con un 44-22. La franquicia de Los Ángeles continúa su lucha en el octavo puesto con un global de 34-33.

"THIS GAME IS ABOUT BUCKETS!"

Kyrie Irving WENT OFF for a season-high 50 PTS on just 19 total attempts, while shooting 9/12 from three-point range! #NetsWorld

🔥 50 PTS (15-19 FGM) | 6 AST | 9 3PM 🔥 pic.twitter.com/mDn9fnTk8V

— NBA (@NBA) March 9, 2022