Russell Westbrook es apuntado como el principal responsable del mal momento que atraviesan Los Ángeles Lakers y el escenario es tan grave que incluso ha recibido amenazas de muerte.

La situación de los oro y púrpura no mejora y actualmente se encuentran en la novena posición de la Conferencia Oeste en la NBA con un global de 28-36. Están más cercanos al décimo lugar (Pelicans con 27-37) que al octavo (Clippers 34-32).

Es claro que existe un bajo nivel colectivo, a excepción de las actuaciones extraordinarias de LeBron James que intenta levantar a su compañeros. Sin embargo, los aficionados de la franquicia apuntan los dardos a un solo jugador.

‘Russ’ se convirtió en el objeto de ira de los fanáticos y las descargas recaen sobre él. El base llegó al club como una pieza prometedora que brillaría junto a Anthony Davis y ‘LBJ’, sin embargo, la realidad es totalmente opuesta.

Durante el desarrollo de la temporada regular ya ha sido destacado negativamente por su rendimiento. Luego dio un par de señales de lo que en algún momento alcanzó a ser, pero no fue suficiente y volvió a decaer.

Actualmente, el californiano de 33 años promedia 18.1 putos, 7,6 rebotes y 7,2 asistencias en 34.4 minutos promedio en 63 partidos. Sus porcentajes de tiro de campo y triples son de 43.3% y 28.2% respectivamente.

Dentro del deporte es normal estar expuesto a la crítica y, en el peor de los casos, ser apuntado como principal culpable de un mal momento colectivo.

Esta vez, algunos fanáticos de la escuadra angelina optaron por hostigar directamente a Westbrook por su mal juego mostrado en cancha. La situación fue escalando y la familia también es víctima del acoso.

Pero el escenario empeoró y llegó a límites impensados al reportarse amenazas de muerte en contra del basquetbolista y su esposa, Nina.

Fue precisamente la mujer quien decidió hacer público el duro momento que están viviendo. A través de sus redes sociales compartió su experiencia para desahogarse y evidenciar lo sucedido.

“No hago las cosas que hago para recibir atención, para obtener clics o para mostrar. Esto no es un juego para mí. El baloncesto es un juego. Esta es mi vida, la vida de mis hijos y la vida de mi familia”.

“En lo que respecta a mi esposo, él es su propia persona. No necesito defenderlo. Lo amo y lo apoyo a través de todo el odio y la negatividad injustificados que recibe“, escribió en Twitter.

Por el momento se desconoce si Russell Westbrook y Nina presentarán acciones legales por el acoso y las amenazas de muerte que han recibido en los últimos días.

My hope is that the amazing and talented players that come after him don’t have to be subjected to this type of shaming, name-calling, and public scrutiny for playing the game that they love.

xx

— Nina Westbrook (@ninawestbrook) March 7, 2022