El ‘caRussell’ de la NBA que no avanza: Westbrook no mejora su nivel y vive una crisis que complica a los Lakers

Los Ángeles Lakers siguen sin demostrar un buen juego en la NBA y atraviesan un complicado momento en el cual Russell Westbrook es apuntado como responsable por sus malas actuaciones.

El combinado de California no logra encantar a sus fanáticos que esperaban un gran rendimiento para esta temporada. La edición 202-22 de la liga sería especial y con motivos para ilusionarse, sin embargo los planes no resultaron.

La conformación de un ‘Big Three‘ de lujo con LeBron James, Anthony Davis y el nuevo, ‘Russ’, que se incorporó al equipo en a finales de julio del 2021. En el papel y en la previa se veía todo espectacular, con grandes nombres.

Desde que empezó la fase regular y comenzó a defender la oro y púrpura, el característico jugador del dorsal N°0 no ha encontrado su mejor versión. Se le ve poco preciso, sin determinación y, aparentemente, sin ganas.

A raíz de este mal desempeño, el base de 33 años parece haber decepcionado a los seguidores de los Lakers. La mayoría de las críticas apuntan a él, sobre todo por el momento que vive el club.

Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre Davis sufrió una lesión que lo mantendrá fuera por un buen tiempo más. Tras esto, la estrella del equipo, ‘LBJ’ se suponía que podría contar en mayores ocasiones con Russel, cosa que no ocurrió.

El tridente no está completo y a pesar de que ‘El King’ James mantiene un buen registro anotador, el jugador llamado a ser su fiel escudero parece no estar a la altura. En este escenario, fue Malik Monk quien tomó la posta y ha sido más trascendental.

Ya en la mita de la temporada regular de la NBA, Russell Westbrook sigue sin dar luces de lo que alguna vez fue. En el momento que podía asumir mayor responsabilidad y hacerse notar, está incluso peor.

El exjugador de Wizards y los Rockets pasa casi desapercibido en el pabellón y cuando llama la atención, generalmente es por una pérdida o mala decisión de tiro.

La comparación ante un James que comprende el contexto es inevitable. Desde que ‘AD’ no está, LeBron aumentó sus esfuerzos y promedia 34,2 puntos, 9,5 rebotes, 1,7 robos, 1,5 tapones y 6,3 asistencias. Además, la carga de minutos jugados por la estrella del equipo también se incrementó a 36,9.

Por su parte, ‘Russ’ tiene números de un jugador por debajo de lo que se espera. Tiene menos uso de balón que LeBron (27,9% vs. 31,8%) y aún así tiene un porcentaje de pérdidas más alto, un 14,1% sobre un 8%.

En cuanto a sus estadísticas, de momento promedia 18,7 puntos, 8,2 rebotes, 0,9 robos, 0,3 tapones y 8,2 asistencias. Estos números los obtiene bajo una carga de 35,6 minutos de media.

Con el calendario ya avanzado y luego de 42 partidos disputados por la franquicia con un global de 21-21 que los posiciona octavos en el este, es de urgencia que el jugador llamado a brillar pueda repuntar. Aunque aún tiene tiempo para mostrar su talento, desde la directiva del club ya se piensa en un posible traspaso.

31 airball o pedradas de Russ Westbrook ésta temporada con #Lakeshow . Lo siento, no puedo, no me sale, no tengo ganas ni siquiera de intentar excusarle… No es 1 o 2… Son 31. 🤦🏻 Sin contar las pérdidas. Luego hace 1 partido bueno y se arregla? No

pic.twitter.com/vCS2pALM8j

— Adrián Rodríguez🏀👌💛💜 (@Bang4Three) January 13, 2022